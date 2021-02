Europ Assistance: copertura per Covid 19 in tutti i prodotti per le agenzie

10:46

Europ Assistance amplia la disponibilità della copertura assicurativa da Covid 19 nei prodotti dedicati alle agenzie di viaggi. Dopo l’inclusione del virus tra le cause ammesse per la cancellazione nel prodotto top di gamma, Cancellation Top, la società ha inserito la stessa voce anche in Travel Protection e Travel Protection Top.

L’aggiornamento prevede anche prestazioni di assistenza e rimborso spese mediche la copertura dei casi Covid-19. “Ma la continua innovazione dei prodotti Europ Assistance in ambito viaggi non si ferma qui – spiega l’azienda in una nota -. La compagnia sta infatti aggiornando l’intera gamma dei prodotti viaggi per renderli sempre piu’ completi ed attuali rispetto al contesto storico”.