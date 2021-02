Agenzie di viaggi: In Spagna il 20% in Spagna ha già chiuso per il Covid

11:43

Gli stop imposti per contrastare il Covid stanno presentando un conto pesante alle agenzie di viaggi. Secondo le ultime stime, in Spagna, il 20 per cento delle agenzie ha già dovuto tirare giù definitivamente la serranda.

L’allarme, come riporta preferente.com, arriva dalla Ceav, l’associazione spagnola degli adv. Che precisa come la percentuale sia solo una stima, per il momento. Calcolando che il numero totale delle agenzie in Spagna è pari a 9.500 punti vendita, la chiusura rigarderebbe circa 1.900 adv.



L’associazione iberica precisa inoltre che di fatto le agenzie sono senza reddito ormai da un anno: una situazione simile a quella italiana, che mette a dura prova la tenuta del comparto.