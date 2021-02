08:03

Anche in mezzo alla pandemia, Forbes Travel Guide ha lanciato i suoi Star Awards 2021 per i migliori hotel di lusso, ristoranti e spa del mondo. La 63° edizione della lista comprende 283 hotel a cinque stelle, 576 a quattro stelle e 438 hotel consigliati.

Anche nel mezzo di una pandemia globale, il servizio rimane fondamentale ed è su questo che si concentra la valutazione di Forbes più che su tutti gli altri asset. È più importante che mai che le strutture dimostrino il massimo rispetto per il benessere e la salute dei propri ospiti: il 75% della valutazione di un hotel si basa sul suo servizio e sulla genuina cura e attenzione mostrata dal personale, mentre il 25% è determinato dalla qualità delle sue strutture.



Fra gli highlights della nuova edizione, Tokyo, che prima che il Covid si diffondesse si stava preparando a ospitare le Olimpiadi del 2020, costruendo stadi, potenziando le sue infrastrutture e migliorando i suoi hotel. Anche se i Giochi sono stati alla fine rinviati, gli hotel di lusso della metropoli continuano a puntare all'oro: Tokyo ha ottenuto più nuovi hotel a cinque stelle di qualsiasi altra città nella lista di Forbes.



I quattro nuovi arrivati nel 2021 sono The Capitol Hotel Tokyu, una struttura con un autentico arredamento giapponese che ha celebrato il suo decimo anniversario lo scorso anno; The Prince Gallery Tokyo Kioicho, A Luxury Collection Hotel, un rifugio contemporaneo; The Ritz-Carlton, Tokyo, in cima a un grattacielo di 53 piani nella vivace Roppongi e Takanawa Hanakohro, un intimo ryokan di 16 stanze circondato da un giardino giapponese di cinque acri con 230 alberi di ciliegio e 16 tipi di fiori.



L'Europa in sofferenza

A soffrire di più della pandemia sono stati gli hotel del Vecchio Continente. Rispetto agli scorsi anni, infatti, la lista di Forbes comprende un numero assai inferiore di new entry di rilievo provenienti dall’Europa: fra nuove aperture saltate o rimandate a tempi migliori e le difficoltà oggettive di valutazione degli standard, il plotone dei nuovi stellati europei è risicato mentre sono stati sostanzialmente riconfermati i grandi indirizzi degli anni passati.



Da segnalare la Scozia, che ha ottenuto il suo primo hotel a cinque stelle con The Balmoral, a Rocco Forte Hotel a Edimburgo. All'interno del maestoso edificio del 1902 simile a un castello, i visitatori sono immersi in un'esperienza completamente scozzese, con portieri in kilt, un bar che offre più di 500 whisky single malt e l'imperdibile ristorante Number One , che serve cucina scozzese moderna.



Il Nord America

Cinque le città nordamericane hanno accolto i loro primi hotel a cinque stelle: Four Seasons Hotel a Seattle, il Post Oak Hotel a Uptown Houston, il Montage Palmetto Bluff a Hilton Head, nella Carolina del Sud, il Four Seasons Hotel a Philadelphia nel Comcast Center e il Four Seasons Hotel a Montreal.



Bali e il Messico

Si arricchisce di hotel Five Stars anche Bali con due nuovi indirizzi, il St. Regis Bali Resort che comprende suite e ville spettacolari e il Mulia - Nusa Dua resort all suite che offre anche un centro benessere di 20 stanze.



Altri tre resort conquistano le 5 stelle a Los Cabos: il Chileno Bay Resort & Residences, e Esperanza, Auberge Resorts Collection.



Salgono a 5 stelle anche il Çırağan Palace Kempinski di Istanbul che celebra il suo 30 ° anniversario sotto la bandiera Kempinski, il Regis Saadiyat Island Resort di Abu Dhabi, il Mandarin Oriental Wangfujing di Beijing, il St. Regis San Francisco e la Montage Deer Valley nello Utah.