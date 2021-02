08:03

Quando e in che modo riprenderà il settore dei viaggi e cosa devono aspettarsi le aziende del comparto turistico? Prova a dare una risposta il webinar “Prospettiva sul turismo in Italia nel 2021-22”, organizzato da Etoa con TTG Italia media partner e in programma oggi, 18 febbraio, a partire dalle ore 11.

Manager di diverse realtà della travel industry racconteranno le rispettive strategie di adattamento alla domanda e i requisiti dei viaggiatori per i prossimi mesi: Laura Caponi, regional supply manager Italy & Balkans di Musement, Luca Poddi, general manager di Abercrombie & Kent Italy & Croatia, Marco Misischia, ceo di AG Group, Valentina Castellani, leisure sales manager Italy, Israel, Greece & Malta di Accor, Monica Accetto, product manager di Master Group Tour operator e Saverio Castilletti, co-founder & ceo di Italy XP.



Per iscriversi occorre compilare il form al seguente link