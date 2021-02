08:30

È quella dei Millennials la generazione più propensa a rimettersi in viaggio al termine dell'emergenza Covid. Dietro di loro la Gen X e i Baby Boomers che, in virtù dell'età, si dichiarano ancora preoccupati.

Tra le abitudini da rispolverare, ciò che risulta essere maggiormente desiderato è il non dovere indossare la mascherina (26%), subito dopo la possibilità di riunirsi coi familiari (18%) e, appunto, viaggiare (17%). E proprio riferendosi al tornare in viaggio, rivela lo studio effettuato da HealthCareInsider.com, sono stati coloro che hanno tra i 18 e i 34 anni a dimostrarsi i più interessati con il desiderio di ricominciare a fare la valigia il prima possibile, magari già in primavera.



Come riporta travelpulse.com, un vera e propria ripresa del turismo è stimata per l'autunno, quando persone di ogni età si sentiranno sicure e pronte a ritrovare il piacere di scoprire il mondo. G. G.