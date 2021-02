Conti in rosso e nuove regole europee sul ‘default’: i chiarimenti della Banca d’Italia

10:48

Andare in ‘rosso’ è ancora consentito e non espone immediatamente a rischi. La rassicurazione arriva dalla Banca d’Italia, che in merito alla nuova definizione di ‘default’ - prevista dal Regolamento dell’Ema ed entrata in vigore il 1° gennaio 2021 - precisa che essa “non introduce un divieto a consentire sconfinamenti”.

Già ora, si legge nella precisazione riportata su Corriere Economia, “le banche, nel rispetto delle proprie policy, possono consentire ai clienti utilizzi del conto che comportino uno sconfinamento oltre la disponibilità presente sul conto, ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido”.



Come già chiarito lo scorso dicembre nelle Faq, pubblicate sul sito di Bankitalia, “lo sconfinamento rappresenta un utilizzo dei fondi per importi superiori alle disponibilità presenti sul conto o al fido accordato; la possibilità di sconfinare non è un diritto del cliente, ma una facoltà concessa dalla banca”.