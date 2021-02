Filo Diretto Assistance cambia nome e diventa Nobis Assistance

09:47

Filo diretto Assistance si muove all’insegna della semplificazione e diventa Nobis Assistance. Il nuovo nome non comporterà alcun tipo di cambiamento per clienti e assicurati, che potranno continuare ad accedere a una serie di servizi e soluzioni assicurative ad hoc per il comparto turistico.

“Con il passaggio da Filo diretto Assistance a Nobis Assistance desideriamo fare un passo avanti in termini di semplicità e immediatezza, dando la possibilità a tutti i nostri interlocutori di associare con maggiore facilità la brand image dell’agente con quello della compagnia” sottolinea Stefano Pedrone (nella foto), responsabile divisione turismo di Nobis Assicurazioni. Al cambiamento della ragione sociale è seguito l’aggiornamento e la variazione del dominio internet, che da oggi diventa www.nobisassistance.it.



Resteranno immutati i contenuti e la grafica con l’obiettivo di mantenere intatta la riconoscibilità e dare continuità alla navigazione. All’interno del portale è possibile scoprire le peculiarità distintive dei prodotti di Nobis pensati per il settore del travel insurance.



La gamma include Easy, la polizza viaggi individuale che protegge ogni tipologia di viaggiatore e di viaggio, Tour e Travel, le polizze collettive studiate per soddisfare le esigenze di tour operator, incentive house e agenzie che vendono viaggi di propria organizzazione, ed Errecì, la polizza di responsabilità civile a tutela di chi opera nel turismo. Completano l’offerta Protection, la polizza assicurativa in sostituzione del Fondo di Garanzia e conforme all'art. 47 del Codice del Turismo e Filo diretto Hotel, un prodotto che protegge il business e i clienti delle strutture ricettive.

Tutti i prodotti includono specifiche garanzie a tutela del rischio legato a eventuale contagio da Covid-19.