Domina Travel, accordo con I4T per le assicurazioni

12:54

Domina Travel sceglie I4T per le assicurazioni. L’accordo comprende tutte le polizze medico/bagaglio e annullamento abbinate alla programmazione 2021, oltre alla copertura Rc professionale.

Le assicurazioni comprenderanno alcune garanzie specifiche legate al momento particolare: è previsto infatti “il rimborso delle penali di annullamento anche in caso di rinuncia al viaggio per obbligo di quarantena e la copertura degli eventuali pernottamenti extra, incluse le spese di trasporto per il rientro posticipato, se l’obbligo di quarantena interviene durante il viaggio”, come riporta una nota.



Ramon Parisi, direttore commerciale di Domina Travel, commenta: “In questi mesi non abbiamo mai smesso di lavorare per sviluppare soluzioni di viaggio in linea con un mercato profondamente trasformato dalla pandemia. Sicurezza, esperienza e flessibilità saranno la chiave per intercettare la ripartenza e sono gli asset su cui dovranno puntare tanto le agenzie di viaggio quanto i tour operator”.



Christian Garrone (nella foto), responsabile intermediazione assicurativa I4T, evidenzia come alcuni operatori abbiamo “approfittato di questo momento di pausa forzata per strutturarsi e rafforzarsi in ambito assicurativo, sia per dare maggiori garanzie al cliente finale, sia per una maggior tutela rivolta all’azienda stessa”.