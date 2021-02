08:35

Non solo agenzie di viaggi. Ci sono anche altri operatori della filiera che rischiano di chiudere i battenti a causa dell’emergenza Covid. E il pericolo è che a farne le spese siano i denari dei consumatori.



Gente di Viaggi incontra Claudio Passuti, amministratore delegato di Robintur Travel Group, che fa il punto della situazione sul mercato del turismo in Italia.



Il network ha recentemente riaperto un cospicuo numero di agenzie, puntando sulla stagione estiva per ripartire.