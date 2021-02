Gattinoni riparte con l’Academy di formazione

12:08

Al via Academy 2021, appuntamenti di formazione pensati per gli agenti di Gattinoni Mondo di Vacanze e MyNetwork. Gli incontri in streaming toccheranno alcuni dei temi di punta in vista della ripresa, quali prodotto, destinazioni, strumenti digital, servizi come ad esempio le assicurazioni.

Si comincerà con il Mare Italia di Nicolaus/Valtur il 23 febbraio e di Futura il 26 febbraio, per passare al Giappone il 25 febbraio.

Si parlerà anche del mondo delle assicurazioni il 17 marzo, per arrivare al mondo dei social media il 2 e 9 marzo, dei prodotti sartoriali Eccellenze italiane e dei camping di Travel Experience il 4 e 26 marzo.



“La formazione - spiega Antonella Ferrari, direttore rete agenzie partner (nella foto) - è sempre stata un punto fondamentale nella programmazione delle attività di network e oggi, in questo momento di lontananza fisica, è ancora più importante farci sentire vicini alle agenzie. Ripartire con l’Academy vuole essere anche un modo per stimolare uno spirito di fiducia che vogliamo trasmettere agli agenti. In questo momento è per noi importante trasmettere che l’unione fa la forza. Mettere a disposizione strumenti, formazione e tecnologia è un passo per uscire da questo lungo anno nero. Ci auguriamo che le agenzie partecipino con interesse e dimostrino la loro resilienza”.