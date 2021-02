Regno Unito, sos di Abta a Johnson: “Abbiamo bisogno di linee guida per i turisti”

14:01

“Sappiamo che è troppo presto per fissare una data specifica per il ritorno ai viaggi internazionali, ma abbiamo bisogno di linee guida per riprendere gli spostamenti, pur sapendo bene che il ritorno alla vita normale non sarà mai del tutto privo di rischi”.

Questo l’incipit della lettera aperta che l’Abta ha indirizzato al premier britannico Boris Johnson, il quale sta per svelare al Paese le tappe del tanto atteso percorso che dovrebbe portare la Gran Bretagna fuori dal lockdown.



Sì al certificato vaccinale

Le richieste sono di non aspettare il completamento della campagna vaccinale per allentare le restrizioni di viaggio e di introdurre l’uso del certificato vaccinale per avviare l’inbound internazionale.



“Chiediamo una tabella di marcia per convincere le persone a viaggiare di nuovo quest’estate” ribadisce l’associazione secondo quanto riportato da TravelMole, sottolineando anche la necessità di aiuti finanziari su misura “per salvaguardare le centinaia di migliaia di persone impiegate nel settore e ricostruire il contributo di 80 miliardi di sterline che il comparto garantisce all'economia del Regno Unito”.