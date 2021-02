Nasce Fiavet Valle D'Aosta: Chiara Fabbri eletta presidente

di Gaia Guarino

13:56

Nasce Fiavet Valle D'Aosta, la neocostituita costola regionale dell'associazione nazionale guidata da Ivana Jelinic.

A essere eletta presidente è Chiara Maria Fabbri, titolare dell'adv Nuovo Mondo di Aosta, con Remo Prodoti dell'agenzia Valtravel, in qualità di vice.



All'assemblea ha partecipato anche Enrico Di Martino, dirigente dell'assessorato regionale del Turismo e Commercio, il quale - come riporta gazzettamatin.com - ha presentato la bozza della nuova legge regionale per il supporto al settore. Quanto è emerso dal dibattito, è infatti la necessità di ristori urgenti e mirati per le adv del territorio.