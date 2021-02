Vacanze col cuore apre due glamping in Italia e nei Paesi Bassi per il 2021

08:47

Continua la crescita per il gruppo di glamping open air Vacanze col Cuore, che malgrado un 2020 difficile rilancia con il debutto di due nuove strutture per quest’anno, una in Italia l’altra al confine tra Paesi Bassi e Germania.

In Italia il gruppo aprirà un camping sulle rive del Lago di Idro destinato a diventare il nuovo Lago Idro Glamping Boutique di Anfo (Brescia) grazie al totale restyling messo a punto.



Il secondo progetto riguarda invece un punto di riferimento storico per il turista olandese, tedesco e belga: il camping de Papillon di Denekamp in Twente, al confine tra Paesi Bassi e Germania. Questo secondo progetto diventa il Papillon Country Resort, il primo glamping Made in Italy in Olanda.



Salgono così a otto i resort di proprietà della holding italo-olandese, 7 in Italia e 1 all’estero. Il Gruppo ha totalizzato circa 9 milioni di fatturato (dato 2019 per la holding italiana) con sei resort e villagge all’attivo, qui in Italia. Con queste due nuove aperture le previsioni di crescita si attestano attorno ai 13,5 milioni pari ad +50% che va a compensare le perdite della brevissima stagione estiva 2020. L’obiettivo è quello di attuare una politica espansiva, continuando ad investire, per recuperare più velocemente il risultato causato dalla pandemia.