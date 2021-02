Sostenibili e sempre più green, ecco i viaggi post Covid

11:31

Le ricerche lo dicono ormai da tempo: i viaggi nel post Covid saranno sempre più green e rispettosi dell'ambiente. Ecco perché i tour operator e le agenzie di viaggi che avranno una brand reputation associata ai principi e ai valori della sostenibilità avranno più chance di fidelizzare nuovi clienti.

Lo conferma, del resto, un'indagine condotta da Booking.com, secondo cui i tre quarti dei viaggiatori sono determinati a fare scelte più ecologiche per i viaggi, con una propensione più netta nella fascia d'età tra i 46 e i 55 anni (74%) e tra i Millennials (71%). Tendenze globali che hanno cominciato a farsi largo anche nel mercato italiano, dove, segnala uno studio della Fondazione Univerde, il 74% dei consumatori ritiene che il turismo sostenibile sia quello più sano e sicuro, sia dal punto di vista del rispetto dell'ambiente, sia per l'aspetto sanitario.



Per quanto riguarda la propensione alla spesa, ben il 43% degli intervistati dichiara inoltre di essere pronto a spendere il 10 o il 20% in più per adottare pratiche più responsabili durante le proprie vacanze, mentre il 46% degli utenti, prima di scegliere una struttura ricettiva, dice di informarsi sull'attenzione che questa ha per l'ambiente. A. D. A.