American e Amadeus: accordo rinnovato nel segno di Ndc

15:06

American Airlines e Amadeus stringono l’alleanza per implementare lo standard Ndc nel circuito di prenotazione.

I due colossi hanno rinnovato il loro accordo di distribuzione e nei prossimi mesi, per tutti gli utilizzatori della piattaforma Amadeus Travel, saranno disponibili alcune opzioni riservate alle agenzie abilitate Ndc, per tutti i voli del vettore.



Tra queste, la soluzione che prevede maggior spazio per le gambe (Main cabin extra) o la scelta del posto (Preferred seat), che includono una “checked bag” gratis e l’accesso all’imbarco con i privilegi Group 5 (in sostanza, prima di tutti i passeggeri Economy, ma dopo i vari First, Executive, Platinum e Gold).



Amadeus e American sono stati i pionieri dell’adozione dell’Ndc, i primi a permettere una prenotazione con lo standard Iata già nel settembre 2019. A. L.