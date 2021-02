Lumiwings rilancia su Trapani e approda sui gds

15:02

Lumiwings fa un passo in avanti verso il trade. Ancora pochi dettagli, ma il vettore greco, impegnato in questi giorni a presentare la sua offerta sul mercato italiano, lavora per diventare partner del turismo organizzato.

“Tra fine mese e inizio marzo, i nostri voli arriveranno su tutti i principali gds utilizzati dalle agenzie. Inoltre, abbiamo già raggiunto qualche accordo con dei tour operatori italiani” ha spiegato la responsabile commerciale, Chiara Rebughini, durante una conferenza stampa organizzata con AirGest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani.



Focus sulla Sicilia

Trapani, insieme a Palermo, è uno degli scali italiani utilizzati da Lumiwings per la summer 2021, oltre alla base di Forlì, dove è già arrivato il primo dei tre aerei di stanza in Italia.



Il 28 marzo scatterà il primo collegamento, Trapani-Forlì. Da giugno a settembre partiranno i voli diretti dallo scalo siciliano verso Creta, Santorini, Rodi, più altri collegamenti verso Romania (Arad e Craiova) e Polonia (Katowice, Lodz), questi però svolti con scalo a Forlì.



“Per Trapani è uno step verso il piano di ripresa, che il Covid aveva rallentato” ha detto Salvatore Ombra, presidente di AirGest. “Quest’anno puntiamo al milione di passeggeri sul nostro aeroporto, per arrivare nel 2022 a regime con un milione e mezzo di pax e circa 30 destinazioni servite”.