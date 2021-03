Iberostar lancia un nuovo progetto business travel sulla distribuzione

11:54

Una nuova agenzia che guarda ai viaggi d’affari. È questo l’ultimo progetto lanciato dal colosso Iberostar, tramite la propria filiale W2m. Si chiama Ubico ed è un’agenzia di viaggi che guarda appunto al business travel.

La guida del progetto è stata affidata a Javier Longarte, non nuovo al settore dei viaggi di lavoro, dal momento che arriva da Bcd Meeting&Event, come riporta preferente.com.



Il gruppo continua così la diversificazione del business, dopo il lancio di un tour operator per destinazioni caraibiche (NewBlue), un t.o. long haul (Icárion), la compagnia aerea World2Fly e appunto la banca letti di W2m.