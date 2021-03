Maavi celebra un anno con un sito e un pool anti-abusivismo

15:09

Un sito per celebrare il primo anno di vita. Domani, un anno dopo la prima manifestazione a Roma che ha sancito la sua nascita, Maavi lancerà maavi.it, un portale che fornirà agli agenti di viaggi “strumenti pratici e concreti”.

“Siamo fieri di questo nuovo prodotto che Maavi offrirà ai suoi associati a supporto e stimolo della loro professionalità – spiega in una nota Enrica Montanucci, presidente nazionale del Movimento -. Un risultato enorme che, a nemmeno un anno dalla creazione della struttura di Maavi, è già stato raggiunto. Bandi, formazione, convenzioni, triptraveladvisor, news e aggiornamenti, rassegna stampa, momenti ludici, novità e interviste, destinazioni e reportage, lotta all’abusivismo, assicurazioni… noi non puntiamo su un obiettivo solo, ma li raggiungiamo tutti: maavi.it sarà proprio questo”.



In programma anche un evento in live streaming su Facebook. “Vi aspettiamo martedì 3 marzo 2021 alle ore 15 in diretta sulla pagina Facebook Nazionale del Movimento, MAAVI#nonsmetteremodiviaggiare, per l’inaugurazione del sito”.



Un Pool Anti-abusivismo

Il movimento ha inoltre lanciato da poco un Pool Anti-Abusivismo, una task force dedicata alla lotta contro l’illegalità nel settore.



Coordinatore nazionale è il referente per la Sardegna, Mario Sannia, che sarà supportato da 3 coordinatori macroregionali (Nord, Centro e Sud Italia) che a loro volta saranno supportati da coordinatori regionali.



“Il nostro Movimento – spiega Sannia – è il primo ad aver creato una realtà così strutturata, concreta e seria. Il Pool è basato su di un sistema unico, innovativo e digitalizzato, con i giusti collegamenti con le Autorità preposte agli interventi contro l’illegalità. Le nostre azioni saranno mirate e risolutive e faranno comprendere agli illegali che non c’è più spazio per loro”.