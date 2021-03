Noleggiare: “Il trade pilastro portante della strategia”

di Oriana Davini

08:47

Punta in modo deciso su adv e t.o. la strategia di Noleggiare, società di noleggio auto e veicoli commerciali a breve e lungo termine. "Ci stiamo concentrando sullo sviluppo di servizi aggiuntivi dedicati al trade, così da poter offrire un servizio ancor più dedicato e innovativo al segmento", assicura l'a.d., Franco Tomasi (nella foto).

Per la distribuzione organizzata è stato preparato un impianto tariffario e commissionale flessibile e con plus facilmente percepibili, per soddisfare le esigenze di adv retail, grandi network e t.o. di varie dimensioni.



Lato commissioni, la strada intrapresa punta a ottimizzare il costo di gestione delle interazioni per gli operatori, grazie alla tecnologia: "La tariffazione dinamica sarà protagonista e, di conseguenza, anche la tariffazione netta che andremo a privilegiare, senza tralasciare ovviamente le soluzioni commissionabili che sono imprescindibili per molti partner".