Constance Hotels & Resorts propone la formula workation a Seychelles

12:53

Con la riapertura delle Seychelles al turismo, Constance Hotels & Resorts lancia al Constance Lemuria e al Constance Ephelia le formule workation, ossia la possibilità lavorando da remoto di trasferirsi per un soggiorno lungo in un luogo di vacanza.

I due resort hanno aderito al programma “Seychelles Workcation Retreat”, studiato dagli enti governativi delle Seychelles per permettere ai viaggiatori di sperimentare una fusione tra il lavoro e le esperienze di vita delle isole, in totale sicurezza. L’iniziativa consente ai dipendenti e agli imprenditori che hanno facoltà di lavorare da remoto di soggiornare per almeno 30 giorni in strutture alberghiere selezionate.



Le formule proposte da Constance includono sconti sulle tariffe di room service, esperienze leisure incluse, servizio di lavanderia e app press reader. Dopo l’orario di lavoro gli ospiti possono inoltre svagarsi grazie alle numerose attività disponibili nei due resort oppure rilassarsi in spiaggia, in piscina o alla Constance Spa.



Infine, da Constance Hotels & Resorts grande attenzione per tutti gli aspetti legati alla sicurezza dei viaggiatori e del team: il Constance Ephelia e il Constance Lemuria sono stati dichiarati ‘Safe Tourism Certified’, grazie anche all’implementazione di nuove misure di sicurezza con il protocollo ‘Constance Stay Safe’