Fiavet Piemonte riparte dagli eductour: “Lavoriamo per il futuro”

13:58

Fiavet Piemonte riparte da Biella. Una trentina, tra agenti di viaggi della regione e tour operator, hanno partecipato all’eductour organizzato dall’associazione nel biellese. Un primo passo per ripartire.

“Il turismo domestico e di prossimità sarà il primo a ripartire - ha dichiarato la preseidente di Fiavet Piemonte, Gabriella Aires - inutile piangersi addosso per questo fermo che pare infinito. Siamo qui per progettare e costruire fatturato con tutto il meglio che il nostro territorio ha da offrire ai suoi visitatori, e per scambiare questo fatturato tra noi colleghi, nella filiera del turismo organizzato. Qui tutti hanno capito e sono al nostro fianco, imprenditori e mondo della cultura”.



Agenzie e operatori, accompagnati dalle guide associate alla Gia, dalla presidente di Fiavet Gabriella Aires e la sua squadra, hanno esplorato il territorio biellese in sicurezza, nel rispetto delle norme di protezione sanitaria.



Il prossimo educatour farà tappa nel cuneese. “Non ci arrendiamo – ha concluso Aires - lavoriamo per il futuro, il più prossimo possibile”.