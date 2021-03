Uevents: salgono a 18 gli eventi organizzati nel 2021

16:24

Sono arrivati a quota 18 gli eventi digitali organizzati quest’anno da Uevents, la società del Gruppo Uvet specializzata in progettazione e realizzazione di eventi per la comunicazione. Tra i più importanti quelli ideati per A2A, Ornellaia e Pirelli.

Il primo evento - dedicato alla presentazione del nuovo piano industriale della Life Company italiana che si occupa di energia, acque e ambiente - si è svolto il 20 e 21 gennaio nel Museo del Novecento di Milano e ha visto il top management impiegato in una tripla presentazione del nuovo posizionamento aziendale rivolta ad analisti, dipendenti e stampa. La presentazione dedicata ai dipendenti è stata condotta da Giuseppe De Bellis, direttore di SkyTg24, e il tradizionale momento delle domande al top management ha visto l’incursione di Linus e Nicola Savino di Radio Deejay. Il secondo giorno si sono invece tenuti i workshop tematici in cinque location diverse.



I casi di febbraio

L’evento organizzato per Ornellaia è stato invece dedicato al lancio della nuova annata del pregiato vino rosso prodotto dalla cantina toscana ed è andato in scena il 10 febbraio nella Tenuta Ornellaia a Bolgheri.



Infine l’appuntamento per Pirelli, svoltosi il 5 febbraio, è stato dedicato a Driver, la catena di rivenditori ufficiali specializzati nel servizio pneumatici a marchio Pirelli.