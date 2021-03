Gattinoni Mice non si ferma: gli eventi online di marzo

15:33

La divisione Mice del Gruppo Gattinoni ha avviato una serie di iniziative speciali per restare vicini ad aziende clienti o prospect. In quest’ottica Gattinoni Mice ideato alcune attività digitali che fino al 31 marzo, coinvolgeranno circa 180 persone.

Negli ultimi giorni di febbraio è stato organizzato un corso di inglese tenuto da Am Language School di Malta. Al corso era abbinata l’estrazione di un week-end a Malta, comprensivo di voli, escursioni e due notti in presso il Westin Dragonara. In marzo si parte con un corso di Pil-Oga, nuova disciplina che fonde pilates e yoga. Sempre di buon mattino ci sarà un corso di yoga, con un maestro di Talent Courtyard di Malta. Pausa pranzo con la nutrizionista. Annamaria Giancaspero spiegherà l’importanza dell’alimentazione, collegandola a psiche e affettività che hanno connessioni con il cibo. Un’altra pausa pranzo sarà dedicata alle buone maniere. Sarà interessante stare in compagnia di Samuele Briatore, presidente dell’Accademia Italiana del Galateo. Fascia pre-serale per la degustazione di Champagne. Gli invitati riceveranno a domicilio una bottiglia di Pommery così da seguire col sommellier l’evento nel modo meno virtuale possibile.



“La pandemia ha fortemente bloccato il mondo degli eventi e degli incentive e per il nostro comparto è stato un anno duro, ma non abbiamo mai perso la voglia di reinventarci e di guardare avanti. Nel business abbiamo convertito gli eventi su piattaforme online e così abbiamo potuto continuare a lavorare e proporre ai nostri clienti soluzioni nuove. E proprio in quest’ottica sono nate queste iniziative: continuare a comunicare, a farci sentire vicini ai nostri clienti, in attesa di poter organizzare nuovi progetti con loro, siano essi digitali o, speriamo presto, in presenza”, spiega Isabella Maggi (nella foto), direttore marketing e comunicazione del Gruppo Gattinoni.



Le iniziative in palinsesto saranno organizzate in collaborazione con Conventions Malta - Malta Tourism Authority. “Da sempre abbracciamo attività che ci permettono di raccontare la destinazione in modo diverso – aggiunge il direttore di Mta, Ester Tamasi -. In Gattinoni abbiamo trovato un partner per arrivare alle aziende in maniera originale e sicuramente di impatto”.