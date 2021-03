Si allontana l’ipotesi di un lockdown nazionale

15:08

Nonostante le ipotesi circolate negli scorsi giorni, la prospettiva di un lockdown nazionale come un anno fa sembra meno vicina. Il Cts, infatti, avrebbe confermato la validità del sistema a fasce, seppur con qualche modifica.

Come riporta ilsole24ore.com, la prospettiva sarebbe quella di un inasprimento delle restrizioni per tutte le fasce di colore. Inoltre potrebbe arrivare la ‘zona rossa’ nazionale nei fine settimana, di fatto ripetendo lo schema dello scorso Natale.



Allo stesso tempo, le restrizioni per le zone rosse potrebbero diventare maggiormente stringenti. Ora bisogna vedere come si muoverà l’esecutivo in seguito alle indicazioni del Cts.