I 90 anni di Renzo Druetto, creatore di TTG Italia

Compie oggi 90 anni Renzo Druetto (nella foto), il fondatore di TTG Italia. Creò la testata giornalistica negli anni ’70, dopo aver preso contatti con la casa madre, l’inglese Travel Trade Gazette, che faceva capo allora a Rupert Murdoch. Druetto prese il logo per la testata in franchising e creò TTG Italia, tenendo le redini dell’azienda fino agli anni ’90.

Oltre all’editoria, diede il via anche agli eventi, con le prime edizioni di TTG Incontri, che debuttò a Gardone Riviera per approdare poi a Stresa, Riva del Garda e infine Rimini, dove divenne poi TTG Travel Experience. Durante l’epoca di Renzo Druetto, si svolsero anche appuntamenti targati TTG Italia in varie zone della Penisola, ad esempio Capo Rizzuto.



Druetto creò anche diverse edizioni internazionali, come TTG Hungary, TTG Poland, TTG Russia, TTG Czech Republic e anche una testata a Cuba.



A lui vanno gli auguri della redazione di TTG Italia.