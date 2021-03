Suite Travel, si presenta la rete di agenzie in co-branding

12:19

Si chiama Suite Travel ed ha l’ambizione di diventare l’agenzia di viaggi 4.0. A idearla due professioniste della distribuzione e organizzazione di viaggi, Antonella Ruperto, titolare di Happyland di Roma, e Giada Marabotto, titolare di Volver Viaggi a Genova.

Le due imprenditrici propongono una rete agenziale in co-branding, un concept che consiste in corner ubicati nelle zone strategiche delle principali città italiane, all’interno di realtà commerciali come librerie, caffetterie o anche palestre.



Suite Travel rivoluziona i classici schemi e dà una svolta alla necessaria evoluzione dell’agente di viaggi. Nei corner di Suite i cataloghi cartacei lasciano il posto alle nuove tecnologie, e l’immersione tra le varie destinazioni, gli hotel e le attività avviene con un semplice click. Le procedure di pianificazione del proprio viaggio sono snelle e gli strumenti per gestire le vendite sono avanzati.



L’idea è quella di creare un gruppo di professionisti con competenze ed expertise nel mondo del turismo che desiderano lavorare in autonomia, ma con il supporto di un team solido, dove si trova appoggio anche a livello amministrativo e burocratico permettendo all’affiliato di essere più performante e concentrarsi su quello che sa fare meglio: vendere viaggi, e quindi realizzare sogni.



“La nuova concezione di agente di viaggi-consulente è un processo che già da tempo si sta affermando e la crisi che stiamo vivendo ha accelerato il tutto, compreso lo sviluppo digitale, considerando tra l’altro che abbiamo un cliente sempre più aggiornato e preparato – spiega Giada Marabotto –. Proprio per questo il ruolo consulenziale diventa via via più importante”.



“Crediamo molto nella strategia del co-branding e nella formazione. Nella nostra squadra vogliamo avere professionisti preparati e disposti, come è nel nostro dna, a stare al passo con i tempi e ad aggiornarsi. Metteremo in campo anche un’Academy legata alle tecniche di vendita e al marketing più che al prodotto” chiude Antonella Ruperto.



La nuova proposta verrà illustrata alle agenzie il prossimo 17 marzo alle 12 con una presentazione in diretta Facebook, raggiungibile a questo link.