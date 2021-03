Vetrine sbarrate: il pesante conto della zona rossa

12:58

Quanto costa una zona rossa alle attività commerciali? Ben 80 milioni di euro alla settimana in Italia, secondo quando ha calcolato confesercenti. Questi i consumi in meno quotidiani generati dalle vetrine chiuse e dalle serrande abbassate. Cui si va ad aggiungere il peggioramento del sentiment, che va ulteriormente a far calare i consumi.

A fare le spese maggiori, confermano le cifre, è il comparto del turismo e dell’ospitalità, che ha perso oltre 5 miliardi; per le vendite al dettaglio, come riporta un articolo pubblicato oggi da Il Sole 24 Ore, il bilancio è in negativo per 3 miliardi.



Sempre Confesercenti evidenzia che ormai la situazione è tale che i livelli prepandemia di consumi si riavranno solo nel 2024. E le imprese a rischio chiusura sono ben 450mila.



Ancora aperta la questione dei sostegni, per i quali si attende ancora il decreto. E bisogna tenere conto che per alcuni segmenti, come quello del wedding, il blocco è stato totale da marzo del 2020. Oltre un anno di stop completo che mette seriamente a rischio le imprese.