14:09

Fare la spesa nei supermercati Coop e guadagnare uno sconto fino a 500 euro acquistando una crociera Costa nelle agenzie Robintur e Viaggi Coop. A patto di esibire uno scontrino del valore di almeno 30 euro.

Andrà avanti fino al prossimo 24 aprile l’iniziativa congiunta volta all’incentivazione degli acquisti delle crociere con partenza fino al 21 marzo del prossimo anno.



Le campagne

“Durante il Festival di Sanremo – sottolinea il direttore commerciale di Costa Daniel Caprile - abbiamo lanciato una nuova campagna pubblicitaria con un grande investimento per dare un forte impulso alla ripartenza del turismo. Oggi con la campagna “Una spesa vista mare” vogliamo dare un seguito con un partner strategico come Robintur Travel Group e con un’iniziativa commerciale che negli ultimi anni ha sempre portato ottimi risultati di vendita”.



L'alternativa

Entro la data del 24 aprile sarà anche possibile in alternativa registrarsi sul sito www.spesavistamare.it scaricando direttamente il coupon della promozione. Con questa seconda modalità, si potrà così prenotare in agenzia la propria crociera e usufruire dello sconto entro il 31 maggio 2021, sempre su tutte le partenze sino al 21 marzo 2022.



“Per noi – spiega l’amministratore delegato di Robintur Travel Group, Claudio Passuti – si tratta della prima campagna commerciale importante dopo un anno di attività ai minimi termini per le limitazioni alla mobilità imposte dalla pandemia e ha un forte valore simbolico e pratico. Con questa promozione contiamo di ripartire con basi solide e obiettivi ambiziosi”.