Una roadmap sul modello del Governo inglese per poter rimettere in moto la macchina del turismo. Nel corso del primo appuntamento con TTG Newsroom è arrivata forte e chiara la richiesta del turismo. “Non possiamo permetterci ancora una falsa partenza” avverte Franco Gattinoni, presidente Fto. “Non ci si rende conto che il turismo non è un negozio che apre e inizia subito a vendere. Serve un periodo di rincorsa” rincara Pier Ezhaya, presidente Astoi.

Il modello inglese

Il dibattito prende le mosse dalle prospettive per la prossima stagione calda, con il tema: “Estate 2021: dove, come e quando viaggiare”. E in breve tempo la discussione approda al tema dell’incertezza delle normative. A lanciare l’argomento è Carlo Schiavon, country manager Italia Costa Crociere. Ricordando l’iter che ha portato alla situazione attuale: “Abbiamo lavorato con un protocollo di sicurezza - ricorda -. Siamo partiti, le cose cominciavano ad andare bene. Nel periodo natalizio le cose stavano andando bene, poi è arrivato il blocco e non si è parlato più di protocolli sì protocolli no: tutti uguali e tutti fermi. Ora stiamo preparando una ripartenza per il 27 di marzo”. Tuttavia, nel frattempo, è arrivato “un provvedimento nuovo”. E il problema è che “non abbiamo ben capito quali regole introduce. Non è ancora tutto chiaro, stiamo cercando di capire le regole”.



E invece definire con precisione le norme sarebbe una condizione indispensabile per la ripartenza. “Se la comunicazione sarà chiara (faccio l’esempio del Regno Unito) e rassicurante per quanto possibile - avverte Fabio Carsenzuola, ceo Europ Assistance -, gli italiani se la sentiranno di prenotare in tranquillità”.



Ed Ezhaya richiama: “Le imprese non devono interpretare le normative. Devono essere chiare”. Eppure adesso “non è ancora chiaro se ci si può spostare per raggiungere l’aeroporto, se chi ha fatto il vaccino deve fare il tampone…”. C’è ancora del lavoro da fare.