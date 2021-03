Amadeus e Mastercard spingono sulle carte virtuali nei pagamenti travel

12:00

Parte una collaborazione mondiale fra Amadeus e Mastercard per aumentare l'accesso ai pagamenti con carta virtuale in tutto l'ecosistema dei viaggi. Attraverso questa partnership, Amadeus e Mastercard vogliono fornire un modo flessibile, sicuro ed efficiente per effettuare e ricevere pagamenti.

Il nuovo progetto di sviluppo si basa su un accordo strategico per offrire un modo automatizzato per effettuare e ricevere pagamenti attraverso la piattaforma Amadeus B2B Wallet grazie alla tecnologia di pagamento virtuale di Mastercard Wholesale Program. Il programma è una soluzione progettata per la Travel Industry e utilizza la tecnologia della carta virtuale per aiutare a migliorare la protezione dei pagamenti e aumentare la visibilità delle transazioni tra le agenzie di viaggi e i loro fornitori.



"Il modo in cui le agenzie di viaggi effettuano i pagamenti sta cambiando – spiega Gabriele Rispoli (nella foto), direttore commerciale di Amadeus Italia -. I pagamenti con carta virtuale aiutano le agenzie anche a proteggere il flusso di cassa, riducendo il rischio e migliorando l'efficienza del backoffice, migliorando anche i termini di pagamento verso i fornitori. Il nostro impegno è quello di garantire che i nostri clienti possano accedere a un'ampia gamma di metodi di pagamento con carta virtuale grazie ad Amadeus B2B Wallet".



Le carte virtuali infatti permettono di proteggere il flusso di cassa, abbassare il rischio di insolvenza e semplificare la riconciliazione del backoffice, aiutando a migliorare l'esperienza di pagamento.