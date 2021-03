Caravita, Fiavet Er: “Servono crediti agevolati per far fronte ai voucher”

11:13

Le agenzie di viaggi hanno bisogno di agevolazioni per l’accesso al credito per la continuità aziendale e per far fronte all’imminente rimborso dei voucher. È quanto sottolinea Massimo Caravita (nella foto), presidente di Fiavet Emilia Romagna e Marche, in seguito al consiglio direttivo dell’associazione che si è svolto lo scorso lunedì 15 marzo e ha visto la partecipazione dell’assessore al turismo della Regione Emilia Romagna Andrea Corsini.

“Vero è che in questo anno l’Assessorato non si è sottratto al dialogo e ha recuperato dei fondi di bilancio che ci hanno portato ad ottenere un ristoro per il fatturato perduto fino al 31 maggio 2020 - sottolinea Caravita - ma ciò non basta, abbiamo bisogno di ulteriore attenzione”.



Oltre alla questione del credito, è stato richiesto anche un bonus vacanze dedicato al settore, oltre a incentivi per i viaggi di gruppo in bus. “Inoltre, abbiamo ripresentato la rete dislocata delle agenzie di viaggio e tour operator come info point diffusi, così come delineato dalle linee guida delle Destinazioni turistiche”.