14:03

Mare della Puglia e della Sardegna per i Millennials, colline toscane e destinazioni secondarie per gli over 55 e città d'arte per gli stranieri. Questo il quadro che emerge dalle prenotazioni che sta raccogliendo Italianway.

“Nel solo mese di febbraio - fa sapere Marco Celani a.d. Italianway, appena inserita dal Financial Times tra le aziende europee a maggior crescita - abbiamo raccolto 1,2 milioni di prenotazioni con tariffe di vendita da 49 a 2000 euro a notte: la ripresa è a portata di mano, ma tutto dipenderà dall’andamento dell’epidemia, dalle campagne vaccinali e dal protrarsi o meno delle restrizioni”.



Al 15 marzo 2021 il pickup, ovvero il valore delle prenotazioni prese da Italianway per tutto il 2021, ha già superato il valore del primo trimestre 2020 (circa 1,9 milioni di euro).



Millennials in pole position

Il 57% delle prenotazioni raccolte dal primo gennaio al 15 marzo 2021 è stato effettuato da Millennials che hanno scelto prevalentemente località di mare: Puglia e Sardegna le più gettonate, ma in generale hanno ricevuto prenotazioni tutte le case adatte ad un soggiorno all’insegna di mare e sole: dal Salento ai Trulli, dai dammusi di Pantelleria alle tipiche case in stile lampedusano, dalle antiche dimore di Sirolo a tutta la costa ligure.



Il resto delle prenotazioni sono arrivate da over 55 italiani, che preferiscono destinazioni secondarie poco affollate nell'entroterra toscano o sardo, oppure in Valtellina, sui Laghi di Como e d’Iseo, nelle Langhe e in località come San Benedetto del Tronto o Termoli, che stanno facendo registrare dei veri exploit.



I mercati esteri

Sul fronte del turismo internazionale, invece, sta aumentando gradualmente la mole di prenotazioni che giunge dai mercati nei quali la campagna vaccinale sta procedendo più speditamente: Gran Bretagna, Israele e Stati Uniti, che stanno tornando a pensare a passare le proprie vacanze estive a Firenze, Roma, Milano e Napoli, ma hanno inserito tra le top destination anche Bologna.