Federturismo: “Chiediamo ristori veri e l’estensione delle garanzie sui prestiti”

10:44

Ristori veri e un allungamento delle garanzie sui prestiti. Queste le richieste che Federturismo avanza al Governo, a poche ore dall’approvazione del Dl Sostegno. “L’industria del turismo italiano è ad un bivio storico - scrive l’associazione in una nota -, le scelte che il Governo si accinge a prendere in tema di sostegni e ristori saranno determinanti per la sopravvivenza stessa di tutto il comparto costituito da 386.000 imprese che generano 232 miliardi di contribuito al Pil italiano”.

L’associazione sottolinea la situazione di difficoltà che sta vivendo il comparto turistico. “L’8% delle imprese turistiche italiane è già scomparso (Fonte Nomisma) a causa della pandemia e delle misure di sostegno insufficienti ma un altro 30% rischia di non riaprire più nel corso del 2021 se le indiscrezioni circolate nelle scorse ore sui meccanismi di sostegno verranno confermate”.



Per questo la richiesta è “un confronto diretto con le imprese del settore per costruire un meccanismo che sia di reale impatto per la sostenibilità economica di intere filiere produttive. Il limite dei 10 milioni di euro per l’accesso ai ristori a fondo perduto comporta l’esclusione di gran parte delle più importanti imprese turistiche nazionali. Il meccanismo di calcolo inoltre, per come ipotizzato, porta a ristori talmente esigui da non consentire nessun tipo di supporto reale”.



Federturismo chiede anche l’estensione del limite dei 6 anni dei prestiti garantiti dallo Stato ad almeno 15 anni, per ridare ossigeno e prospettive di recupero al settore, per cui si stima un ritorno ai tassi di crescita del 2019 solo nel 2025. “In questo senso – conclude Federtuismo - apprezziamo e condividiamo la richiesta che l’Abi ha fatto pochi giorni fa al Governo e alle Istituzioni europee per rivedere i meccanismi di supporto alla liquidità anche intervenendo sulle attuali regole del Quadro Temporaneo della Commissione europea sugli aiuti di Stato”.