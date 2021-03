10:37

Le agenzie di viaggi non potranno più prenotare i biglietti easyJet tramite il sito del vettore. La comunicazione è arrivata ai dettaglianti nella giornata di ieri direttamente dalla compagnia aerea.

La low cost arancione ha infatti comunicato che entro il 31 marzo intensificherà i controlli per escludere prenotazioni per terze parti. Nel caso in cui questo accada, la prenotazione non sarà autorizzata e comparirà un messaggio che inviterà a rivolgersi a un canale b2b, ovvero Gds, aggressori e Sbt.



La reazione delle agenzie

La mossa, però, non è piaciuta alle agenzie di viaggi. Maavi si è mobilitata a poche ore dall’annuncio del vettore per manifestare la propria contrarietà.



"Bloccare la vendita dal sito easyjet.com agli agenti di viaggio confinandoli sui soli Gds che spesso offrono tariffe non concorrenziali e che presentano problematiche per l'inserimento di eventuali servizi aggiuntivi - precisa la presidente dell’associazione Enrica Montanucci -, è un'assurdità incomprensibile”. E aggiunge: “Ricordiamo al vettore che è cresciuto negli anni anche grazie al lavoro di noi agenti di viaggio che abbiamo da sempre operato gratuitamente senza oneri per la compagnia e, anzi, sgravandola della gestione dei secondi contatti sui biglietti da parte dei viaggiatori”. Per Montanucci, si tratterebbe di un “ingiustificabile accanimento” che si presenta in un momento in cui “la pandemia avrebbe dovuto insegnare l'importanza della sinergia fra tutti gli attori della filiera del turismo”.