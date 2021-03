di Amina D'Addario

08:01

I primi corner apriranno a Roma, Milano e Napoli. Ma verranno inaugurati in tutta Italia all'interno di librerie, centri commerciali di lusso, palestre, caffetterie e in tutti i luoghi dove l'unione di due brand renderà più facile intercettare nuova clientela. Non solo. Saranno tecnologici e attenti alla sostenibilità. Anche limitando l'uso di cataloghi e incentivando contratti e pagamenti online.

Si alza il velo su Suite Travel, la nuova realtà nata dall'inventiva di Antonella Ruperto e Giada Marabotto, pirotecniche agenti di viaggi che la scorsa primavera non si sono lasciate prendere dallo sconforto, anzi. Convinte della necessità di "rimettere al centro" il ruolo del dettagliante, si sono subito messe al lavoro per dare vita a una rete agenziale che farà del co-branding la nuova arma del post Covid. "I nostri corner - ha spiegato Marabotto nel corso di una diretta Facebook - nasceranno laddove al momento si vende altro, proprio per massimizzare le opportunità e perché l'autorevolezza di un marchio possa contagiare l'altro".



Un progetto in fieri nel quale la preparazione dei "corneristi" sarà centrale. "Non ci sarà una formazione sul prodotto, piuttosto - ha precisato Ruperto - su come si vende. Per questo avremo un coach che si concentrerà sulla vendita emozionale, sui nuovi strumenti per conquistare un cliente diverso rispetto a quello che abbiamo lasciato nel 2020".