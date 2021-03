L’Italia vista dall’Europa: 6 regioni in rosso scuro

15:08

Oltre ai colori ‘italiani’, che sono quelli in base ai quali viene regolata la vita quotidiana dei cittadini, ci sono anche quelli europei. Si aggiorna anche la mappa dello European center for Desease che, ricordiamo, si basa su parametri differenti rispetto a quelli scelti dai decreti del Governo tricolore.

Stando all’ultimo aggiornamento, risalente alla scorsa settimana, l’Europa classifica 6 regioni italiane con il colore rosso scuro: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Campania e Friuli Venezia Giulia, insieme alla provincia autonoma di Trento.



La situazione secondo l’Ue

Le zone citate sono classificate in rosso scuro in quanto i casi di Covid cumulativi notificati sono stati superiori a 500 ogni 100mila abitanti nei 14 giorni precedenti.



Il dato europeo, come riporta corriere.it, si riferisce al periodo 1-14 marzo.



Il Piemonte, come sottolinea sempre il portale web del quotidiano, è in rosso scuro anche tenendo conto di 3 diversi fattori, ovvero l’incidenza a 14 giorni, la capacità di testare le persone e la positività al tampone.