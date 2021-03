Avis Budget Group, Rita Rossi nominata general manager per l’Italia

14:44

Si chiama Rita Rossi (nella foto) il nuovo general manager per il mercato italiano di Avis Budget Group. In azienda dal 1989 la manager, prima donna a ricoprire questo ruolo in Italia all’interno del Gruppo, ha svolto diverse mansioni tra cui direttore operativo, direttore delle risorse umane e dell’integrazione del brand Maggiore e direttore sviluppo strategico.

“Lavorerò sin da subito per consolidare la nostra posizione di leadership nel mercato delle soluzioni di mobilità in un momento particolarmente sfidante per l’intera Industry - dichiara -. Sono certa che con la nostra passione, resilienza e il nostro approccio propositivo al futuro della mobilità saremo in grado di fornire risposte sempre più puntuali alle esigenze dei nostri clienti”.



Più recentemente la manager italiana ha ricoperto il ruolo di direttore veicoli commerciali, gestendo l'integrazione dei due brand AmicoBlu e Morini Rent. Rita Rossi riporterà direttamente a Gianluca Testa, managing director Southern Europe Avis Budget Group, e continuerà a gestire il business legato ai veicoli commerciali e l’integrazione dei brand AmicoBlu e Morini.