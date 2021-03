Nuovo incontro tra le associazioni e il ministro Garavaglia: i temi sul tavolo

10:27

Insoddisfazione per le misure del Decreto Sostegni, scadenza dei voucher, ripartenza dei viaggi in sicurezza. Sono stati questi alcuni dei temi al centro del nuovo vertice tra le associazioni di categoria e il ministro del Turismo Massimo Garavaglia (nella foto).

Aidit, Assoviaggi, Astoi, Fiavet e Fto hanno portato le istanze del settore partendo proprio dall’ultimo decreto per il quale sono stati chiesti interventi urgenti “al fine di garantire doverosi e proporzionali sostegni alle imprese che hanno subito più di tutte sia le conseguenze della pandemia sia gli effetti collaterali delle chiusure e delle restrizioni adottate”, si legge in una nota congiunta.



I passi del ministro

Da parte sua il ministro ha spiegato di essere al lavoro su un nuovo decreto ministeriale “per utilizzare i residui 230 milioni di euro, non ancora assegnati, al fine di dare una prima e tempestiva risposta al tema della copertura delle perdite subite da agosto 2020 in poi, con criteri più equi”. Lavori in corso anche per la ricerca di una soluzione sul tema dei voucher.



Più Paesi dove viaggiare

Quanto alla ripartenza dei viaggi in sicurezza, dopo la recente risposta positiva del Ministero degli Interni sugli spostamenti verso aeroporti e porti di partenza, le associazioni di categoria hanno chiesto che possa essere al più presto ampliato l’elenco dei Paesi consentiti includendo anche mete extra Schengen. “Le associazioni, che si stanno quotidianamente confrontando con lo staff del Ministro – conclude la nota -, hanno evidenziato infine la necessità di proseguire con un lavoro congiunto che porti all’adozione di provvedimenti non “trasversali” e generici, ma mirati e dedicati al settore”.