Aiav: nuovo servizio per le agenzie sulle opportunità di finanza agevolata

10:51

Un servizio di consulenza conoscere in tempo reale tutte le opportunità di finanza agevolata disponibili per gli operatori del settore. È questo il nuovo servizio messo in campo da Aiav per le agenzie associate.

“Per erogare il servizio Aiav ha sviluppato un reparto interno - si legge in una nota dell’associazione - che si occupa di ricercare, monitorare e valutare tutti i bandi pubblicati, siano questi a carattere europeo (UE27), nazionale, regionale o indetti dalle Camere di Commercio, mettendoli in relazione con le caratteristiche delle imprese turistiche”.



Tutti gli aggiornamenti verranno resi disponibili sul sito Aiav, sui canali social riservati e inviati tramite newsletter entro 72 ore dall’uscita di ogni bando.