Euphemia: i Personal Voyager in 'site inspection' al Marconi di Bologna

08:47

Prosegue il lavoro di formazione e sostegno al trade realizzato da Euphemia, che ha coinvolto un gruppo di 12 Personal Voyager in rappresentanza delle filiali di Mestre, Treviso, Rimini, Bologna, Firenze, Pistoia, Mantova, Verona, Reggio Emilia, Parma e Piacenza per una site inspection all'aeroporto di Bologna in collaborazione con Emirates.

Pubblicità

L’operazione si è svolta in presenza nel rispetto di tutti i protocolli previsti dalla normativa vigente e ha permesso ai consulenti di viaggio di verificare e sperimentare in prima persona le procedure e le misure messe a punto dai diversi attori coinvolti per garantire la sicurezza dei passeggeri.



Michele Zucchi, a.d. di Euphemia, Gruppo Lab Travel ha spiegato: “Abbiamo colto al volo l’occasione offerta da Emirates e dall’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, che ringraziamo, per dare ai nostri Personal Voyager la possibilità di verificare sul campo i cambiamenti che in questi mesi hanno coinvolto i servizi aeroportuali e il trasporto aereo. Dopo questa site inspection possono dimostrare ai clienti che ci si può muovere in totale sicurezza: oggi per motivi di lavoro, in prospettiva anche per turismo”.



Il percorso è iniziato dalla stazione Centrale di Bologna a bordo del Marconi Express, treno su monorotaia inaugurato lo scorso 18 novembre che collega la stazione di Bologna all’aeroporto in 7 minuti. I Personal Voyager, una volta raggiunta l’aerostazione e superati gli ambulatori che eseguono il tampone rapido richiesto da alcuni vettori per l’ammissione a bordo, hanno simulato il percorso seguito dai clienti in partenza e in arrivo: check-in, security, sale d’attesa e ritiro bagagli.



Ultimo step, l’imbarco a bordo del volo Emirates in partenza per Dubai: Emirates ha ripreso ad operare i collegamenti tra Bologna e Dubai a novembre del 2020 con due frequenze settimanali, portate successivamente a tre a seguito della crescente domanda. I tre collegamenti settimanali verso Dubai sono operati con i Boeing 777-300ER ogni mercoledì, venerdì e domenica.

“L’evento è stato organizzato in esclusiva per Euphemia – prosegue Zucchi – poiché per noi l’aeroporto di Bologna rappresenterà un hub importante, rivolto a clienti provenienti da tutto il Centro/Nord”.