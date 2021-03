di Amina D'Addario

15:59

"Welcome e Geo oggi si uniscono dando vita al più grande network italiano al pari dei più grandi gruppi distributivi europei. Il 15 marzo abbiamo iniziato il processo di fusione che si concluderà entro la fine dell’anno commerciale, attraverso un percorso nel quale sarà ovviamente valorizzata la dimensione, ma nel quale spingeremo sul rapporto personale del network con l’agenzia di viaggi”.

Pubblicità

Adriano Apicella (nella foto) ha ufficializzato così la fusione tra Welcome Travel e Geo Travel Network. Un’operazione che dà vita a un network da 2.500 agenzie di viaggi, pari al 35% dei punti attivi sul territorio nazionale e 1,6 miliardi di fatturato leisure.



La struttura

Nel corso di una conferenza stampa sono state così confermate le voci di fusione che da giorni erano diventate ormai insistenti. La nuova società avrà Adriano Apicella come amministratore delegato, Andrea Moscardini alla direzione network, mentre Dante Colitta sarà il nuovo direttore commerciale leisure and marketing e Luca Caraffini guiderà il nuovo progetto Welcome Travel Store.



“Da domani - ha sottolineato Colitta - si parlerà con un solo interlocutore che rappresenta un fatturato molto importante, ma questo messaggio di grande gruppo non deve ovviamente intimorire nessuno a livello di fornitori, perché entrambi i network continueranno ad avere una relazione con i fornitori trasparente”.