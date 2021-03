10:14

Una zona “gialla rafforzata”, con locali aperti con orario ridotto e le stesse restrizioni previste in fascia arancione nel fine settimana. Dovrebbe essere questa una delle principali novità del nuovo decreto a cui sta lavorando il Governo Draghi per contenere la diffusione delle varianti del Covid-19.

L’Esecutivo sta definendo le nuove misure di contenimento che entreranno in vigore dopo Pasqua e, stando alle anticipazioni del Corriere.it, starebbe cercando una “mediazione” con i presidenti di Regione e le forze di centrodestra.



La zona gialla rafforzata

L’idea sarebbe quella di dare un po’ di respiro alle categorie più colpite dalla pandemia. Per questo motivo si pensa a una sorta di fascia gialla rafforzata, con bar e ristoranti aperti fino alle 16 e le stesse restrizioni previste in zona arancione nei fine settimana e nella festività del primo maggio.



Alcune cose potrebbero cambiare anche in zona rossa, dove potrebbe essere concessa la riapertura di alcune attività non essenziali (barbieri e parrucchieri).



Stato d’emergenza

In discussione anche la durata della proroga dello Stato d’emergenza. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha richiesto l’estensione fino a luglio per dare possibilità all’Esecutivo di emanare provvedimenti urgenti per correggere i ritardi della campagna vaccinale.