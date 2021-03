Gestire in modo efficiente le polizze in agenzia: le lezioni di I4T

10:56

Partirà il 30 marzo I4Webinar Smart Edition, il nuovo progetto formativo di I4T. Nel corso di quattro appuntamenti digitali, che si svolgeranno ogni martedì alle 14.30, l’azienda farà chiarezza sulle principali problematiche tecniche e operative legate alle polizze viaggio e fornirà agli agenti gli strumenti per rispondere adeguatamente alle esigenze dei clienti.

“Mai come ora le polizze viaggio sono al centro dell’attenzione e possono fare la differenza nella qualità del servizio offerto al cliente – spiega in una nota Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T (nella foto) -. La differenziazione dei prodotti disponibili e le variabili legate al rischio pandemico richiedono però un’adeguata preparazione tecnica. Non presenteremo singoli prodotti, ma passeremo in rassegna una serie di tematiche trasversali e risponderemo ai dubbi e alle domande che abbiamo raccolto in questi mesi confrontandoci con le agenzie. Gli incontri saranno moderati dal personale di I4T e vedranno il coinvolgimento di manager di noti player del mercato. Abbiamo inoltre adottato un format breve e dinamico, così da non appesantire eccessivamente gli utenti e mantenere alto il livello di interesse”.



Si tratterà di vere e proprie “pillole”, della durata di 30-40 minuti, che cercheranno di aiutare gli operatori a districarsi nel mondo delle garanzie e delle coperture, e a imparare a riconoscere gli aspetti a cui porre attenzione nella valutazione del tipo di copertura più adatto alle esigenze di ogni cliente.



Tra gli argomenti trattati: massimali, franchigie, esclusioni, estensioni, eventi pandemici, obbligo di quarantena, malattie preesistenti e rientro sanitario. Focus anche su revenue e ottimizzazione dei margini attraverso la segmentazione dell’offerta assicurativa e la proposta di prodotti premium al cliente.