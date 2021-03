di Oriana Davini

08:43

"In ogni crisi c'è sempre un'opportunità": ne è convinto Frédéric Meyer, direttore di Atout France, che pur nella difficoltà del momento rileva un maggiore interesse per la Francia da parte degli operatori italiani. Merito della vicinanza geografica ma anche della varietà di prodotto che la Francia può portare sugli scaffali delle adv.

"I t.o. manifestano molto interesse perché la Francia nei prossimi mesi potrebbe rappresentare una novità da proporre ai clienti: oltre ai classici c'è la montagna estiva, lo sport, il trekking ma anche destinazioni meno note e poi la Francia d'Oltremare, che garantisce il lungo raggio con standard di sicurezza europei".



La formazione

Ecco perché l'ente del Turismo, che per il 2021 ha scelto come filo conduttore il turismo lento, non perde di vista il rapporto con il trade italiano: il 28 e 29 aprile sarà online il roadshow, con 25 operatori d'Oltralpe e circa 300 adv attese per incontri one-to-one.



A fine marzo, inoltre, sarà online la nuova versione di France Expert, il portale con oltre 3500 adv già registrati e dedicato alla formazione specifica del trade con contenuti inediti e una grafica rinnovata.



Le attese sull'estate sono positive, salvo sorprese legate alla situazione sanitaria: "Faremo partire una grande campagna di comunicazione a livello europeo che coinvolgerà i nostri partner per promuovere gli arrivi dall'Italia".