Geo Travel Network: al via il tour digitale per le agenzie

11:38

Prende il via oggi per concludersi poi l’8 aprile il tour in 8 tappe virtuali di Geo Travel Network per presentare alle agenzie l’edizione 2021 di Win4All insieme alle novità commerciali per l’anno in corso.

“Anche in un anno così complesso ci siamo posti l’obiettivo di garantire uno strumento di redditività alle nostre agenzie – sottolinea Gianluca Planamente, responsabile commerciale leisure -, dando loro vision, prospettiva e continuità sul progetto commerciale del network. Vogliamo trasmettere ai nostri colleghi fiducia e positività, mettendo a loro disposizione un impianto incentivante che permetta di accumulare premi importanti”.



Tra le novità di questa edizione figurano obiettivi semplificati, soglia di accesso ai premi già a 15mila euro e un premio legato ai nuovi siti web lanciati dal network. Gli agenti potranno aderire dal primo al 30 aprile.