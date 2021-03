09:52

A partire da ieri è possibile inoltrare la domanda per ottenere i contributi a fondo perduto previsti all’interno del Decreto Sostegni.

Secondo le stime del Governo riportate dal Corriere della Sera, questo stanziamento dovrebbe ricomprendere circa 3 milioni di imprese e partite Iva che riceveranno indennizzi a fondo perduto o, su richiesta ,un credito d’imposta equivalente per circa 3.700 euro in media a testa.



Le domande vanno inviate all’Agenzia delle Entrate tramite i canali telematici dell’Agenzia o attraverso la piattaforma web messa a punto da Sogei e disponibile fino al 28 maggio. Non è invece prevista l’erogazione automatica.

L’Agenzia delle Entrate si è impegnata a versare il contributo entro due settimane dalla domanda, con un bonifico direttamente sul conto corrente indicato dal richiedente. I primi pagamenti dovrebbero avvenire entro l’8 aprile e l’erogazione di tutti i contributi entro il mese.



Il nuovo contributo a fondo perduto è rivolto a imprese, autonomi e professionisti titolari di partita Iva che nel 2019 abbiano registrato ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro. Non possono accedere al contributo le attività cessate al 23 marzo 2021 o che abbiano attivato la partita Iva a partire dal 24 marzo 2021.



Due i requisiti fondamentali per accedere la bonus: oltre ai ricavi/compensi che non devono aver superato nel 2019 i 10 milioni di euro, è necessario che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.



Il contributo deve essere richiesto compilando online il modulo da presentare entro il 28 maggio 2021 via web. L’ammontare del contributo è dato da una percentuale calcolata sulla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato 2019 in base ai ricavi del 2019.

Il contributo minimo garantito è di mille euro per le persone fisiche e 2 mila euro per tutti gli altri, quello massimo è di 150 mila euro. Anche il nuovo contributo è escluso da tassazione.