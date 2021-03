Lot lancia il nuovo portale per gli agenti di viaggio

10:55

Un nuovo spazio online per la distribuzione. Lot Polish Airlines annuncia il portale per le agenzie di viaggi, che comprende le offerte aggiornate e la presentazione di tutti i servizi della compagnia aerea.

Il sito, comprende anche una sezione dedicata alle domande più frequenti, rientra nella strategia del vettore volta a un approccio più flessibile sia per i partner che per i passeggeri.



Lot, annunciando il lancio del portale, ricorda inoltre la politica flessibile di modifiche e rimborsi, che aumenta il periodo delle riprenotazioni sia per gli individuali che per i gruppi.