Sabre, una nuova vetrina b2b per la vendita dei biglietti aerei

di Gaia Guarino

14:31

Sabre arriva sul mercato con una nuova 'vetrina' pensata per presentare le diverse soluzioni e tariffe delle compagnie aeree in modo semplice e immediato. Un sistema nato per facilitare la comparazione delle numerose offerte a vantaggio del trade.

La struttura consiste nell'organizzazione del prodotto sugli 'scaffali' dove ciascun vettore può mostrare i propri contenuti e guidare l'utente nel processo decisionale. Ogni scaffale presenta delle etichette, ossia caratteristiche specifiche come la possibilità di avere un rimborso o di poter portare il bagaglio a bordo.



"A fronte di una continua evoluzione delle aspettative dei clienti - spiega Kathy Morgan, vice president of offer sourcing, TS Sabre - il nostro scopo è fornire migliori informazioni agli user e rendere l'acquisto più pratico".



La personalizzazione è un trend in crescita anche nella travel industry e da qui la volontà di Sabre di consentire la customizzazione dei singoli scaffali. "Il nuovo storefront è stato disegnato per eliminare la confusione, è infatti più ordinato e standardizzato, ma al contempo permette agli adv di avere una certa flessibilità nella gestione della propria vetrina" conclude Morgan.



Doppio il vantaggio che deriva da questo prodotto: da una parte le compagnie aeree possono incrementare le vendite attraverso il canale indiretto e dall'altra le adv possono accedere a raffronti più immediati per verificare le opzioni proposte per ogni singolo volo.