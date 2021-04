Gnv: parte il contest per agenti ‘Chi vuol essere banconista’

15:08

È suddiviso in tre fasi il contest per agenti di viaggi lanciato da Gnv. La prima, che prende il via oggi e si concluderà il 14 aprile, segnerà il lancio di ‘Chi vuol essere banconista’ con l’iscrizione al programma e la scelta dell’avatar per passare alla seconda fase, che durerà fino al 31 maggio.

“Ogni mese le adv dovranno rispondere a un quiz di sei domande legate al prodotto Gnv, alla cultura e alle tradizioni del Mediterraneo – si legge in una nota della compagnia -: ogni tre risposte esatte i partecipanti riceveranno, in modalità Instant Win, un premio che consiste in buoni Amazon del valore di 10€, 20€ o 50€, mentre coloro che totalizzeranno sei risposte esatte avranno accesso all'estrazione di un premio mensile, ovvero uno smartphone di ultima generazione 5G”.



I banconisti che avranno poi accesso alla terza fase (15 giugno-31 luglio) potranno competere per vincere i premi finali: 2 notti per 2 persone al Massimo Plaza Hotel di Palermo e uno scooter 125 cc.