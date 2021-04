Continua la ripresa del fuel: prezzo in aumento a marzo

11:59

Cresce il prezzo del carburante, un importante indice della domanda nel settore del trasporto aereo.

Secondo i dati rilevati da Fto, il mese di marzo si è chiuso con una media per tonnellata metrica pari a 551,32 dollari, con un incremento del 3,9% rispetto a febbraio.



Inoltre, per il secondo mese consecutivo il fuel si attesta sopra la soglia psicologia dei 500 dollari. Rispetto al mese di marzo del 2020, l’incremento è del 77,29%: un anno fa, infatti, il prezzo del carburante era fermo a 240,34 dollari.



Per quanto ritarda il cambio euro dollaro, stando ai dati della Bce, si registra un deprezzamento dell’1,64%.